banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Belediye otobüsündeki yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir’de bir belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

ESKİŞEHİR 04.08.2022, 11:18
Belediye otobüsündeki yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir’de bir belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir-Ankara karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesine ait 26 TC 039 plakalı halk otobüsünde yangın çıktı. Balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklı olarak lastik kısmından alev alan otobüs, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu