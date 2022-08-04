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Belediye otobüsündeki yangın büyümeden söndürüldü
Eskişehir’de bir belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
ESKİŞEHİR 04.08.2022, 11:18
Eskişehir’de bir belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Eskişehir-Ankara karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesine ait 26 TC 039 plakalı halk otobüsünde yangın çıktı. Balatalarının aşırı ısınmasından kaynaklı olarak lastik kısmından alev alan otobüs, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.