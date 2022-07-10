Bayramın ikinci gününde de kuvvetli yağış bekleniyor

Bayramın ikinci gününde de Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya genelinde yağış bekleniyor.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde şiddetli etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok il ve ilçe yağışa teslim olurken, bazı bölgelerde sel olayları yaşandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün de bölge genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların yanı sıra hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarlar yapıldı.