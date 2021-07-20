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Bayram huzuru Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi’nin korona virüs tedbirleri çerçevesinde özenle hazırladığı kurban kesim alanı, Eskişehirlilerin kurban ibadetlerini sorunsuz olarak yerine getirmesini sağladı.

ESKİŞEHİR 20.07.2021, 18:45
Bayram huzuru Tepebaşı’nda
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Tepebaşı Belediyesi’nin korona virüs tedbirleri çerçevesinde özenle hazırladığı kurban kesim alanı, Eskişehirlilerin kurban ibadetlerini sorunsuz olarak yerine getirmesini sağladı.

Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, belediye ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında düzenlenerek kurban kesimi için hazır hale getirildi. Küçükbaş kurbanlıkları ile kesim alanına gelen vatandaşlar, ücretsiz kesim hizmetinden faydalanarak kurban ibadetlerini gerçekleştirdi. Hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getiren kent sakinleri, sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Kesim alanına gelen vatandaşlardan Harun Aygüzel, “Belediyemizin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı Başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ederiz. Kesimler titizlikle ve temiz bir ortamda yapılıyor. Çok memnunuz” dedi.

Mustafa Sertuğ Çoban ise, “3-4 yıldır burada kesim yaptırıyorum. İşin akışından ve verilen hizmetlerden çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ali Kızılcada, “Eskişehir’de kesim için yer bulmak çok sıkıntı. O yüzden belediye tarafından verilen bu hizmet çok güzel. Burada bütün önlemlerle alınmış ve titizlikle kesimler gerçekleştiriliyor. Ahmet Başkanımız başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.
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