Başkanlar Eskişehir sanayisinin geleceğini konuştu

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ve ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak bir araya gelerek, Eskişehir sanayisinin geleceğe yönelik gelişme şeklini belirlemek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ile yeni yatırımlar konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştirdiler.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç ile görüştüler. Eskişehir OSB Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda bir yıla ulaşan pandeminin Eskişehir sanayisine ve ihracatına olan etkileri, bugün itibariyle başlayan yeni kontrollü normalleşme süreci ile bunun ekonomiye ve iş dünyasına olan yansımalarını ele aldılar. Görüşmede taraflar normalleşme sürecinin çok önemli olduğunu dile getirerek, toplumun ve esnaf iş yerlerinin kurallara uygun davranması durumunda bu geçiş süreci boyunca ticari hayatın aksamadan devamının sağlanacağı, ayrıca herkesin yılsonuna kadar aşılanmasıyla birlikte Eskişehir’de yeni normale çok hızlı geçilebileceğini dile getirdiler. Son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan bazı konular da görüşülerek, yapılan girişimler konusunda taraflar bilgilendirme de bulundular.

Başkanlar görüşmede özellikle, Eskişehir sanayisinin geleceğine yönelik geniş çaplı değerlendirmelerde bulunarak, bundan sonra yapılacak çalışmalar, il sanayinin gelişimi ile ihracatı arttırmaya ilişkin çalışmalar ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulundular. İstişare toplantısında Eskişehir’e daha fazla yabancı ve yerli yatırımlar çekmek için yapılacak çalışmalar ile yeni yatırım stratejileri konularında da detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.