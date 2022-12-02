Başkan Küpeli, "Üretimde engelleri kaldırdık"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Engelliler Montaj Atölyesi ile üretimdeki engelleri kaldırdıklarını belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Küpeli, " Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile kurdukları Engelliler Montaj Atölyesi ile üretimdeki engelleri kaldırdıklarını söyleyen Başkan Küpeli, “Engellilik sosyal hayatı kısıtlayan bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durumdur. Günümüzde insana verilen değer toplumların gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılı olup, engelli kardeşlerimizin her türlü imkânlardan özgürce ve rahatça yararlanabilmeleri bu değerin en büyük göstergesidir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmalar dahi bizim için çok önemli ve değerlidir. Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek ve desteklemek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Engelli bireylerimizin yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak Tepebaşı Belediyesi ile yaptığımız iş birliği sonucu "Üretene engel yok" sloganıyla bölgemizde Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj Atölyesini açtık. Açtığımız bu merkezde bireylerimizin becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. İyi ki böyle bir iş birliği içerisinde olduk. Biz sanayiciler daha verimli çalışıyoruz. Yaşam sevincimiz arttı, hayata bakış açımız değişti. Çok sayıda gencimizi de çeşitli fabrikalarda istihdam etme şansımız oldu. Engelliler Montaj Atölyesinden 2019 yılından bu yana yararlanan engelli çok sayıdaki bireyimiz çeşitli fabrikalardan istihdam edildi. Her dönem yeni kursiyerler alarak, bu sayıyı sürekli arttırıyoruz. 21 gencimizi yer aldığı atölyede, bölgemizde üretim yapan 7 firmanın destekleriyle bugüne kadar 8 milyon parça üretimi yapılırken, çok sayıda gencimiz ise bölgemizdeki fabrikalarda istihdam edilmiştir. “Üretene engel yok” sloganı ile hareket eden bireylerimiz, azim ve disiplinli çalışma anlayışları ile kendilerini ispatlamıştır." diye belirtti.