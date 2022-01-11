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Başkan Küpeli, "Her alanda örnek gösterilen kentimize bu tablo hiç yakışmıyor"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’in koronavirüs vaka oranı olarak yüz binde 825,92 ile Türkiye’deki en yüksek düzeye sahip birinci il olmasını "Her alanda örnek gösterilen kentimize bu tablo hiç yakışmıyor" şeklinde değerlendirdi.

ESKİŞEHİR 11.01.2022, 12:24
Başkan Küpeli, "Her alanda örnek gösterilen kentimize bu tablo hiç yakışmıyor"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’in koronavirüs vaka oranı olarak yüz binde 825,92 ile Türkiye’deki en yüksek düzeye sahip birinci il olmasını "Her alanda örnek gösterilen kentimize bu tablo hiç yakışmıyor" şeklinde değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklamasında “Korona virüsten korunmak ve bu tabloyu değiştirmek bizlerin elinde” diye belirten Küpeli, “Yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak, üretimde herhangi bir aksamanın ve kapanmaların yaşanmaması adına uyulması gereken kurallara lütfen uyalım. Bilim kurulu ve uzmanların uyarılarını dikkate alalım. Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmeyelim ve buralardan uzak duralım. Maskeleri, bizi koruyacak şekilde takalım. Sosyal mesafelerimizi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlayalım. Yeni varyantlar gerçekten çok bulaşıcı. Hijyen kurallarına uyalım ve aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptıralım. Aşı hakkı tanımlanmış herkes lütfen aşılarını zamanında bekletmeden olsun. Sağlığımız ve sevdiklerimiz için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterelim. Şunu bilelim ki salgını yenmek bizim elimizde. Pandemiye karşı elimizdeki en büyük silahımızın aşı olduğunu da unutmayalım" dedi.

Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız bizim için çok kıymetli

Eskişehir OSB’de üretim yapan kuruluşlara ve çalışanlara da aşı çağrısında bulunan Başkan Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak pandeminin etkisini gösterdiği Mart 2020’den beri bölgemizde üretim yapan firmalarımızda çalışanların sağlığını korumak adına çok önemli çalışmalara imza attık. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Bölgemizde üretim yapan sanayicilerimiz ve çalışanları ülkemiz için üretiyor, emek harcıyor ve alın teri döküyor. Bölgemizde üretimin aksamaması ve hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak, Sağlık İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde idari binamızda hafta içi her gün aşı çalışması yapıldığını bir kere daha hatırlatmak isterim. Aşı hakkı tanınmış ve 3. doz hatırlatma aşısını olmak isteyenler, randevu almadan Eskişehir OSB Müdürlüğü idari binasına gelerek bu hizmetten sıra beklemeden ve ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Sanayimizdeki tüm çalışanları mevcut aşılarını yaptırmak için EOSB Binasına beklediğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Başkan Küpeli son olarak, "Değerli Eskişehirliler, oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirmek için lütfen kurallara uyalım, birbirimizi uyaralım. Kendi olağanüstü halimizi ilan edelim. Maske, mesafe ve hijyene azami oranda dikkat edelim. Kalabalık ortamlardan lütfen uzak duralım" ifadelerinde bulundu.

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