Başkan Küpeli: “Çevre konusunda örnek OSB’yiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projesi" konulu seminerde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve yönetimi olarak hizmet verdiğimiz 53 yıldır her daim çevreye saygılı bir sanayileşmenin ve üretimin önderliğini yaptık” dedi.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir OSB’de "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projesi" konulu seminer düzenlendi. Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, dünyanın enerji, su ve gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Dünya bugün enerji kriziyle, su ve gıda krizleriyle karşı karşıya. Başta bireyler olarak daha az tüketerek, israfı önlemek çevreyi korumanın ilk adımlarından biri olduğunu düşünüyorum. İklim değişikliği ekonomiden teknolojiye, gıda ve su kaynaklarından insan haklarına kadar hayatın her alanını etkilemektedir. Doğal kaynaklarımız her geçen sürekli azalıyor. Yaşanması güç bölge ve coğrafyaların artması, yeni bir kavram olan iklim mültecisi insan sorununu ortaya çıkarmakta ve bu insanların sayısı hızla artmaktadır. Sorumluluk sahibi kişiler olarak bizler, gidişatı tersine çevirebilecek son nesilleriz” diye konuştu.

“Dünya Bankası tarafından örnek OSB olarak gösterildik”

Başkan Küpeli, çevre konusunda yürüttükleri çalışmalar ile örnek OSB olduklarını ifade ederek, “Dünya Bankası’nın ülkemizde gerçekleştirdiği OSB’ler konusundaki çalışmada, Eskişehir OSB’yi pilot OSB seçmiş, çevre faaliyetleri ve diğer birçok çalışma yönünden bizleri örnek OSB olarak lanse etmişti. Anadolu bozkırında yemyeşil bir sanayi üretim merkezi meydana getirdik. Geçtiğimiz yıllarda ‘En Yeşil OSB’ olduğumuz Çevre Bakanlığımız tarafından tescil edilmişti. Bu konuda sahip olduğumuz berat bizim için en önemli ödüllerin başında geliyor. Her yıl OSB’de yüzbinlerce dönüm araziyi sanayi yatırımlarına açıyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 3,5 milyon metrekarelik bir alanı sanayi yatırımlarına tahsis ettik. Yeni açtığımız ve yerleşimi tamamlanan OSB’deki bu alanlarımıza yıllık 15 binden fazla ağaç ve yeşillik dikmeye devam ediyoruz” ifadelerinde kullandı.

“Başarıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz”

Atık çamuru enerjiye dönüştürme noktasında bir çalışma yürüttüklerinden de bahseden Başkan Küpeli, “OSB’mizin sahip olduğu atık su arıtma tesisimiz sayesinde tüm sanayi kuruluşlarımızın atık sularını ileri seviyede arıtarak, tekrar kullanılabilir su seviyesine getirip doğaya bırakıyoruz. Tesisimizden çıkan atık çamurlarımızdan enerji üretiminde yararlanmak ve geri dönüştürmek amacıyla da bir yakma tesisinin kurulması konusunda da proje çalışmalarımız halen sürüyor. Atık su arıtma tesisimizin işletici şirketi ESART bünyesinde kurduğumuz akredite çevre laboratuvarımız da hem şehrimiz sanayisine hem de Türkiye’nin birçok bölgesindeki sanayi tesislerine ve OSB’lere başarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor” şeklinde konuştu.

“Simbiyoz konusunda ilk çalışmalar Eskişehir OSB’de yapıldı”

Başkan Küpeli, çevre koruma ve sanayi kuruluşları arasında örnek bir üretim ilişkisi modeli olan simbiyoz çalışmalarına değinerek, “OSB’miz bünyesinde yapılan Simbiyoz çalışmaları da özellikle çevre koruma ve sanayi kuruluşları arasında örnek bir üretim ilişkisi modeli olarak da çok başarılı olmuştu. Bu örnek çalışma Eskişehir OSB’de gerçekleştirilmişti” dedi.