Başkan Kazım Kurt’tan OSB yönetimine övgü;

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehrin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tecrübelerinden istifade etmesi gerektiğini, Başkan Nadir Küpeli ve ekibinin başarılı işlere imza attığını belirterek “Nadir bey ve ekibi şehrimizin sanayi potansiyelini yukarıları taşımak adına yoğun gayret gösteriyor” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Sarıca ile birlikte Eskişehir Organize Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Kurt, “Şehrimizin güçlü bir sanayi altyapısı var. 51 yıllık bir tecrübe söz konusu. Eskişehir’in, biz yerel yöneticilerin bu tecrübelerden daha fazla yararlanması ve istifade etmesi gerekiyor. Nadir Bey ve ekibi de şehrimizin sanayi potansiyelini yukarıları taşımak adına önemli çalışmalar yapıyor. Örnek projelere imza atıyorlar. Bölgemize, şehrimize yeni yatırımcılar çekmek adına yoğun gayret gösteriyorlar. Biz yerel yöneticiler olarak sanayicilerimizin yanında olmalıyız” şeklinde konuştu. Kurt, ayrıca sanayi-kent bütünleşmesini sağladıkları için Başkan Küpeli’ye teşekkür etti.

“Şehrimiz ve sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, göreve geldikleri günden itibaren yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalıştıklarını aktardı. Yönetim olarak çalışmalarını sanayicilerin, şehrin menfaati doğrultusunda sürdürdüklerini aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz şehrimizin ayrılmaz bir parçası. Nüfusumuz üçte biri sanayimizden geçimini sağlıyor. Biz, OSB yönetimi olarak şehrimizin kalkınması, sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz. Başkanımızın dediği gibi burada 51 yıllık bir tecrübe söz konusu. Bu tecrübemizi kent geneline yaymalıyız. Şehrimizin var olan potansiyelini yukarılara taşımalıyız. Şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmalıyız. Bunu da el birliğiyle yapmalıyız. Yerel yöneticilerimizi üretime dahil etmeliyiz. Sayın Başkanının bu ziyaretinde ayrıca Odunpazarı Belediyemizle hayata geçirmeyi planladığımız yeni projeleri görüştük, çok verimli ve yararlı bir görüşme oldu” ifadelerinde bulundu.