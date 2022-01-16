Başkan Kadir Bıyık’ın basın danışmanı siyaset ve liderlik okulundan mezun oldu

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ın Basın Danışmanı Nihal Elgün, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 16’ncı Dönem mezunları arasında yerini aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla Ankara’da gerçekleşti. Çok sayıda başvurunun olduğu 16. dönemde 20 mezun veren Siyaset ve Liderlik Okulu’nda, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ın basın danışmanı Nihal Elgün Eskişehir’den ilk mezun olarak yerini aldı. Sertifikasını Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın elinden alan Nihal Elgün sahnede yapmış olduğu bozkurt selamıyla büyük beğeni topladı.

Sertifika törenine katılan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık sosyal medya hesabından, “Ülküdaşımız, yol arkadaşımız, basın danışmanım Nihal Elgün, MHP Genel Merkezi Siyaset ve Liderlik okulunu başarı ile tamamlayarak diplomasını almıştır. Daha başarılı yerlerde göreceğimize inandığımız yol arkadaşımıza, bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mezun öğrencilere başarılar dilerken, hediye takdimleriyle program sona erdi.