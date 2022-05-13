Başkan Bozkurt’tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak öğrencilere moral ve destek

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazanan İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Isparta’da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası’nda dereceye girerek 21-22 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman’da 52 şehir, 150 okul ve 400 sporcunun katılımlarıyla düzenlenecek olan ve Eskişehir’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, Okul Müdürü Fazıl Özkara ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Koç ile birlikte şampiyona öncesi İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret ettiler. Sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Bozkurt’’ Isparta’daki bölge şampiyonasında dereceye girerek öğrencilerimizin Türkiye Şampiyonasında ilçemizi ve şehrimizi temsil etmeye hak kazanması gurur verici. Her zaman destekçisi olduğumuz öğrencilerimizin Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında da elde edecekleri şampiyonluklarla yine ilçemizi ve şehrimizi gururlandıracaklarına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.