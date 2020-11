Başkan Bıyık’tan Öğretmenler Günü mesajı

Çifteler Belediye başkanı Kadir Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bıyık, mesajında, “Geleceğe ışık ve nesillere umut olan öğretmenlerimiz fedakârca yurdumuzun dört bir köşesinde yılmadan, yorulmadan görevlerini ifa etmektedirler. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim vermekten ibaret değildir. Aynı zamanda yetiştiren, olgunlaştıran geleceğe hazırlayan ve ülkelerin uygarlık seviyelerine ulaşmalarındaki en büyük yol göstericileridir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan(bilim, kültür) ordusudur. Dünya görüşü açık olan, eğitimi sadece ders kitaplarından ibaret görmeyen, geçmişini unutmayan, geleceğe ışık olan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşatılması için bireyleri yetiştiren ve bu farkındalığı benimseten öğretmenlerimiz ile mümkün olacaktır. Ülkemizin her köşesinde zor şartlarda vatan ve millet aşkını çocuklarımıza aşılamak için en büyük fedakarlığı şüphesiz öğretmenlerimiz yapmaktadır. Okuyan, araştıran, sorgulayan, vatanını seven bireyler öğretmenlerimiz sayesinde olmaktadır. Hz. Ali Efendimizin “Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum” diyerek öğretmenlik mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bizlere anlatmıştır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cennet vatanımızın her köşesinde fedakârca görev yaparken ve öğretmen adayıyken şehadet şerbeti içen eğitim Şehitlerimiz Ruhi Kılıçkıran, Hilmi Sakarya, Ertuğrul Dursun Önkuzu, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve daha nice şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Kıymetli babam, sevgili eşim ve aydınlık yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.