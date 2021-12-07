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Başkan Ataç’tan özel bireylere özel ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir şirkette istihdam edilen özel bireyleri iş yerlerinde ziyaret ederek, “Beraber çok güzel işler yaptık. Tüm Türkiye’nin parmakla gösterdiği örnek çalışmaları başardık, başarınızı tüm ülke konuşuyor” dedi.

ESKİŞEHİR 07.12.2021, 13:06
Başkan Ataç’tan özel bireylere özel ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir şirkette istihdam edilen özel bireyleri iş yerlerinde ziyaret ederek, “Beraber çok güzel işler yaptık. Tüm Türkiye’nin parmakla gösterdiği örnek çalışmaları başardık, başarınızı tüm ülke konuşuyor” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, özel bireylere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir ziyarette bulundu. Buluşmada Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Montaj Atölyesi’nde aldıkları eğitimlerin ardından çalışma hayatına katılan 16 özel birey ve aileleri ile bir araya geldi. Özel bireyler ve aileleri, Başkan Ataç’a gerçekleştirdiği istihdam projelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

“Başarınızı tüm ülke konuşuyor”

Buluşmada özel bireyler ile gerçekleştirilen istihdam çalışmalarının, Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Ataç, “Böyle güzel bir günde aranızda olmaktan çok mutluyum. Zaman çabuk geçiyor, 15 yılı aşkın süredir beraberiz. 15 yılda çok güzel şeyler oldu, beraber çok güzel işler yaptık. Tüm Türkiye’nin parmakla gösterdiği örnek çalışmaları başardık, başarınızı tüm ülke konuşuyor. Sizlerin bu kadar değerli, güzel ve sevgiyle dolu olmanız bu başarıyı getirdi. Bu güzellik, sizler ve bizler var olduğu sürece devam edecek. Böyle bir birlikteliğin, inanın başka bir örneği yok. Ben her yerde sizi, nasıl sevgi dolu olduğunuzu anlatıyorum. Bundan sonra da hep beraber olacağız, hepinizi çok seviyorum” sözlerini kullandı.

“İyi ki sizleri tanıdım, iyi ki varsınız”

Başkan Ataç konuşmasının devamında özel bireylerin sigorta güvencesi ile iş hayatına katılmasının önemine vurgu yaparak, “OSB’de yer alan fabrikalarımızla yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Hakan Kılıç kardeşimle de görüşmelerimiz neticesinde çocuklarımız Baycan’da işbaşı yaptı. Sonrasında bir gün, ben belediyedeyken Gülşah kızımız ziyaretime geldi. Dedi ki, ‘Biz işe başladıktan sonra ben küçük bir rahatsızlığım için hastaneye gittim. Orada sigortalı olduğumu söylediler. İşe başladığım ve sigortalı olduğum için çok sevindim’ dedi. Bana teşekküre geldiler ve ilk maaşları ile hediye almışlar. O kadar duygulandım ki anlatamam. Bu proje, işte böyle güzellikler ile dolu. İyi ki sizleri tanıdım, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

“Bize renk kattınız”

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç ise “Ahmet Ataç Başkanımız ile bir düğünde yan yana geldik. Sağ olsun kendileri bana bu projeden bahsetti. Ben de elimizden geldiğince, seve seve katkıda bulunmak isteyeceğimizi söyledim. 3-4 yıl kadar önceydi ve o günden, bu güne geldik. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyum. Ahmet Ataç Başkanımızın katkıları ile sizlere burada iş imkânı sağlamak çok güzel. Bize renk kattınız” dedi.

“Kendi çocuklarımız gibiler”

Genel Müdür Engin Yılmaz da “Sizlerle her gün bir aradayız, mesai arkadaşıyız. Zihinsel engelli çocuklarımız ile 4 yıl öncesinde Ahmet Ataç başkanımızın sayesinde tanıştık. İlk olarak 6 kardeşimiz ile başladık. Şu anda bu rakamı 16’ya çıkardık. 25 engelli çalışanımızın 16’sı zihinsel engelli arkadaşlarımızdan oluşuyor. İlk başladıklarında verimlilik yüzde 20’ydi. Sonra bu oran hızla yüzde 30’a, 40’a yükseldi. Şimdilerde ise yüzde 80, hatta 90 oranlarında hat içinde, istasyonda görev yapan arkadaşlarımız var. Bunu yaparken sizlerin gösterdiği özveri çok önemliydi, biz de her birini kendi çocuklarımız gibi gördük. Disiplin ve çalışma kültürünü çok iyi öğrendiler. Tepebaşı Belediyesi de desteklerine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Özel yüreklerden teşekkür

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Montaj Atölyesi’nde aldıkları eğitimler neticesinde görev yapan özel bireyler adına söz alan Gülşah Temizyürek ise, “Öncelikle bu imkânı sağlayan herkese, özellikle Ahmet Ataç’a çok teşekkür ederim. Bizim gibi çocuklar, evde duran hatta eve hapis olan çocuklar. Ahmet Başkanımız bizleri hayata açtı, hedeflerimize ulaşmamızı sağladı. İyi ki böyle insanlar var ve hayatımıza girmişler. Ben engelli arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum; ümidinizi asla kaybetmeyin. Başarırsınız, arkamızda kocaman ailemiz var” diye konuştu.

Mustafa Yaşar Özenler de, “Herkesten çok memnunum. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz ve çalışıyoruz. Ahmet Ataç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde buradayım. Burada kafes ve kapak işleri yapıyorum” dedi. Özenler daha sonra bir türkü söyleyerek, Başkan Ataç’a armağan etti.

Buluşmada özel bireyler ve aileleri, Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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