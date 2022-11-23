Başkan Ataç, "Öğretmenlik en kutsal mesleklerden bir tanesidir"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenleri tebrik etti.

Yeni nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin üstlendiği görevin hayati olduğunu kaydeden Başkan Ataç, “Öğretmenlik, dünyada en çok sorumluluk üstlenilen fakat bu ağır sorumluluk ile birlikte en kutsal mesleklerden bir tanesidir. Öğretmen, her şeyden önce kendine teslim edilen tertemiz ruhlara, beyinlere şekil veren bir ruh sanatkarıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de öğretmenlere, ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ diyerek; toplum mimarı olan siz öğretmenlerin Ata’nın gösterdiği hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak nesilleri yetiştirme görevini ifade etmiştir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaşırken, bu görevinizin daha büyük bir önem taşıdığını belirtmek isterim. Sizlerden aldığımız güç ile daha aydınlık yarınlara yürümekten vaz geçmeyeceğiz. Mesleki açıdan yaşadığınız onca ciddi sorun orta yerde çözüm beklerken, yakın gelecekte öğretmenlerimizin de daha refah günlere ulaşacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.