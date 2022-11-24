Başkan Acar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Acar yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bizler ilk emri ‘Oku’ olan ve ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız.

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Büyük fedakârlık göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi aktaran, teknolojik gelişmelere bağlı olarak; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü yadsınamaz bir gerçektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım."