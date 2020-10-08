Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Eskişehirspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncularımız, ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptılar.

Takım çalışmalarına akşam saatlerinde devam edecek.