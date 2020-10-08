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Bandırmaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
BANDIRMASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
ESKİŞEHİR 08.10.2020, 11:54
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Eskişehirspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncularımız, ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptılar.
Takım çalışmalarına akşam saatlerinde devam edecek.
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