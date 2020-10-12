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Balık ölümleri Eskişehir sınırına sıçradı
ESKİŞEHİR İLE ANKARA SINIRINDA YER ALAN SARIYAR BARAJI’NDA TELEF OLUP KIYIYA VURAN BİNLERCE BALIK TEDİRGİN ETTİ
ESKİŞEHİR 12.10.2020, 13:04
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Eskişehir ile Ankara sınırında yer alan Sarıyar Barajı’nda telef olup kıyıya vuran binlerce balık çevre halkı tedirgin etti.
Eskişehir’in Mihallıççık ilçesi ile Ankara’nın Nallıhan ilçesi sınırlarında bulunan Sarıyar Barajı’nın bazı noktalarında çok sayıda ölü balık görüldü. Nallıhan’ın Çayırhan Mahallesindeki balık ölümlerinin ardından Mihallıççık’ın Uşakbükü Mahallesinde de binlerce balık karaya vurdu. Balık ölümlerinin oksijen azlığı, kimyasal atık ya da tarım ilaçlarının suya karışmasından dolayı olabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan ölen balık cinslerinin; sazan, tatlı su kefali, karagöz, kızılkanat ve tatlı su kalyozu olduğu belirtilirken, bölgede balık tutarak geçimini sağlayan vatandaşların endişeli olduğu öğrenildi.
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