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Bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla birlikte rengârenk çiçek açan ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

ESKİŞEHİR 05.05.2021, 10:35
Bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla birlikte rengârenk çiçek açan ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Eskişehir’de baharın gelmesiyle birlikte etkisini gösteren sıcak hava sonucunda ağaçlar çiçek açmaya başladı. Başta kırsal kesimler olmak üzere kent merkezinde bulunan ağaçlarda açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Genellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının vakit geçirdiği kırsal kesimlerde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Rengârenk çiçeklerin açtığı ağaçlar görenleri hayran bıraktı.
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