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Asırlık gelenek devam ediyor

Seyitgazi ilçesindeki Seyyid Battal Gazi Külliyesinde her cuma namazı sonrasında yöreye özgü yemek ikramı geleneği yıllardır devam ediyor.

ESKİŞEHİR 16.10.2021, 10:11
Asırlık gelenek devam ediyor

Seyitgazi ilçesindeki Seyyid Battal Gazi Külliyesinde her cuma namazı sonrasında yöreye özgü yemek ikramı geleneği yıllardır devam ediyor.

Seyitgazi Kaymakamlığı öncülüğünde, Seyyid Battal Gazi Külliyesi Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından külliye caminde kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlara ve cemaate türbede kesilen adak kurbanların etinden yapılan yöreye özgü kavurma, yine yöresel bulgur aşı ve Seyitgazi’nin meşhur un helvası ikram ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Seyitgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma Müdürü ve Seyyid Battal Gazi Külliyesi Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrah Şimşek; ’’Külliyenin tanıtımı açısından gelen misafirlerimiz için daha önceleri her cuma namazı sonrasında asırlardan beri devam eden geleneğimizi tekrardan yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Kaymakamımız Kutsal Baytak olmak üzere emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir cuma günü de ben de katkıda bulunmak isteyenler kaymakamlığımızı ve vakfımızı arayarak bilgi alabilirler’’ diye belirtti.

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