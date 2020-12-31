Araziye inşaat artığı molozları dökerken jandarma yakaladı

Eskişehir’de, araziye inşaat artığı molozları döken şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevine çıkan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sevinç mahallesinde A.T. isimli şahsı, kamyonet ile Aktepe mevkiine inşaat artığı molozları döktüğü esnada suçüstü olarak yakaladı. Olaya ilişkin tanzim edilen tutanak gerekli cezai işlemin uygulanması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildi. Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri, ayrıca bölgemizdeki doğal yaşamın korunması ve çevre

kirliliğine karşı icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.