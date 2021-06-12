Son Dakika
Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Araç yıkama makinelerinde hafta sonu yoğunluğu
Eskişehir’de hafta sonunu değerlendirmek isteyen otomobil sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren araç yıkama makinelerinde yoğunluk oluşturdu.
ESKİŞEHİR 12.06.2021, 13:02
Eskişehir’de hafta sonunu değerlendirmek isteyen otomobil sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren araç yıkama makinelerinde yoğunluk oluşturdu.Eskişehir’de etkisini gösteren sağanak yağışların etkisiyle yollarda meydana gelen çamurlar, otomobillerin kirlenmesine neden olmuştu. Güne sıcak ve güneşli bir havayla uyanan Eskişehirliler, hafta sonunu da fırsat bilerek araçlarını yıkamaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren araç yıkama makinelerinin önünde yoğunluk oluşturan araç sahipleri, sırayla arabalarını yıkadı.