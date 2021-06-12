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Araç yıkama makinelerinde hafta sonu yoğunluğu

Eskişehir’de hafta sonunu değerlendirmek isteyen otomobil sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren araç yıkama makinelerinde yoğunluk oluşturdu.

ESKİŞEHİR 12.06.2021, 13:02
Araç yıkama makinelerinde hafta sonu yoğunluğu

Eskişehir’de hafta sonunu değerlendirmek isteyen otomobil sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren araç yıkama makinelerinde yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’de etkisini gösteren sağanak yağışların etkisiyle yollarda meydana gelen çamurlar, otomobillerin kirlenmesine neden olmuştu. Güne sıcak ve güneşli bir havayla uyanan Eskişehirliler, hafta sonunu da fırsat bilerek araçlarını yıkamaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren araç yıkama makinelerinin önünde yoğunluk oluşturan araç sahipleri, sırayla arabalarını yıkadı.
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