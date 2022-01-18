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Anadolu Üniversitesinden Erasmus+ Projelerinde önemli başarı

Anadolu Üniversitesi Erasmus+ 2021 çağrı döneminde iki önemli projesi ile hibe desteği almaya hak kazanırken, turizm ve tarım alanında istihdam yaratmayı hedefleyen iki projede de proje ortağı olarak yer alıyor.

ESKİŞEHİR 18.01.2022, 15:22
Anadolu Üniversitesinden Erasmus+ Projelerinde önemli başarı

Anadolu Üniversitesi Erasmus+ 2021 çağrı döneminde iki önemli projesi ile hibe desteği almaya hak kazanırken, turizm ve tarım alanında istihdam yaratmayı hedefleyen iki projede de proje ortağı olarak yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi uluslararası hale gelme stratejisi kapsamındaki çalışmalarını topluma fayda merkezli olarak sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesinin uluslararası hale gelme çalışmalarına büyük önem verdiğine değinen Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Üniversitemiz araştırmacıları tarafından yürütülen ve ülkemiz merkezli olarak uluslararası topluma katkı sağlayan projelerimizin sayısını her geçen yıl daha da fazla arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda araştırmacılarımızın aldığını uluslararası proje destekleri ve kurdukları ortaklıklar bu alandaki çalışmalarımıza önemli bir güç katacak” dedi.

Erasmus+ Gençlik Programı Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleşiyor

“Erasmus+ Gençlik Programı, Ana Eylem 2- Gençlik Alanında İş Birliği Ortaklıkları (KA220)” proje sonuçları göre tüm Türkiye’de kabul edilen 14 proje arasında Anadolu Üniversitesinin koordinatör kuruluş olduğu ve yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu’nun yaptığı “Solution Proposal for Education-Job Mismatch within European Region by Using Artificial Intelligence Algorithms; EMLT + AI” isimli proje de yer alıyor. Yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesinin yaptığı projenin ortakları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Eskişehir Sanayi Odası, Unıser Soc. Coop. Onlus (İtalya), Tagusvalley - Associaço para a promoço e desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo (Portekiz), Out of The Box International (Belçika), Vytauto Didziojo Universitetas (Litvanya) ve Universidad De Extremadura (İspanya) kurumları yer alıyor.

Erasmus+ için mesleki eğitimde iş birlikleri alanında da çalışmalar sürdürülüyor

Erasmus+ 2021 dönemi çağrıları kapsamında hibe desteği alan bir diğer proje ise yürütücülüğünü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken’in yaptığı “Project Naturalistic Instruction: Exploding And Transferring Evidence-Based Strategies For Early Childhood Inclusion Professionals” oldu. Proje, Türkiye’den hibe desteği almaya hak kazanan 21 proje arasında yerini alıyor. Proje kapsamında erken çocukluk döneminde yetersizliği olan ya da risk altında olan çocuklarla çalışan eğitimci ve uzmanlara yönelik çocuklara günlük doğal rutinlerde nasıl öğretim sunulacağına ilişkin yazılı ve görsel materyallerin yer alacağı dijital platform; Türkçe, İngilizce, Almanca, Macarca ve Makedoncaya çevrilerek erişilebilir hale getirilecek. 24 ay sürecek olan projede Avusturya, Almanya, Macaristan ve Makedonya’dan üniversiteler yer alırken Türkiye’den Tohum Otizm Vakfı da STK olarak yer alacak.

On dört projeden biri olmaya hak kazandı

Erasmus + Gençlik Programı, Ana Eylem 2- Gençlik Alanında İş Birliği Ortaklıkları (KA220) çağrısı kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar’ın koordinatör olarak başvurduğu “Antifragile Young Entrepreneurs for Sustainable Rural Tourism” isimli proje de tüm Türkiye’den destek alan 14 projeden biri olmaya hak kazandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek projenin ortakları arasında Anadolu Üniversitesi de yer alıyor. Anadolu Üniversitesi adına proje ortaklığını Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş üstleniyor. Proje kapsamında kırsalda gençlerin istihdamı ve sürdürülebilir kırsal turizm konusunda çalışmalar yürütülecek.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatör olduğu ve hibe desteği almaya hak kazanan bir diğer proje olan “Smart And Digital Agriculture” da ise Anadolu Üniversitesi ortak kuruluş olarak yer aldı. Anadolu Üniversitesi adına proje ortaklığını Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Dal üstleniyor. Proje ile tarımda katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkiler aracılığıyla gençlerin tarımda istihdamının desteklenmesi ve genç işsizliğinin önlenmesi hedefleniyor.

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