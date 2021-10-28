Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç’a “Mehmet H. Doğan Ödülü”

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün bu yıl 5’inci kez düzenlediği Türkiye’nin en önemli yazar ve eleştirmenlerinden biri olan Mehmet H. Doğan Ödülü sahibini buldu.

Türkçe olarak yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak maksadıyla düzenlenen yarışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Tunç "Şiir ve Bellek" adlı kitabıyla Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşan Mehmet H. Doğan Ödülü Seçici Kurulu tarafından ödüle lâyık görüldü. Doç. Dr. Tunç’a ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Doç. Dr. Tunç ile bir de söyleşi gerçekleştirilirken söyleşiyi edebiyatçı Metin Celal yönetti.