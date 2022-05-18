Anadolu Üniversitesi Kütüphanesine “Erişilebilirlik Bayrak Logosu” verildi

Eskişehir Valiliği nezaretinde yapılan incelemelerde “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu” tarafından Anadolu Üniversitesi Kütüphanesine “Erişilebilirlik Belgesi” verildi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile düzenlenen “II. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı”nda Üniversite ve Halk Kütüphaneleri ile beraber Anadolu Üniversitesi Kütüphanesine de “Erişilebilirlik Bayrak Logosu” verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından takdim edilen Erişilebilirlik Bayrak Logosu’nu Anadolu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel aldı.