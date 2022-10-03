Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Senato üyelerinin, Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan tören Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Anadolu Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü açılış dinletisi ile devam etti. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Anadolu Üniversitesi Senato Üyeleri ile çok sayıda akademisyen katıldı. Yeni Akademik Yılın ilk dersi ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli tarafından “Dünden Bugüne Türk Akademisi” başlığıyla verildi.

“Gelecek nesiller için birlikte inşa etmeye çalıştığımız aydınlık geleceğe, hep birlikte ilerliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şu an Yunus Emre Kampüsüne ayak basmış olan sadece yeni 4000 öğrenciye değil dünyanın 39 ülkesinden Açık Öğretim programlarına kayıt yaptıran ve halen yaptırmakta olan 300 bini aşan öğrenciye de Anadolu Üniversitesi ailesine hoş geldin diyerek konuşmasına başladı. Rektör Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eğitime erişimde zaman ve mekân sınırlarını kaldıran, 7’den 77’ye her yaşa sunduğu eğitimle hizmette sınır tanımayan, teknoloji ile eğitimi ustalıkla birleştiren Üniversiteniz ile, ne kadar gurur duysanız azdır. Yeni eğitim öğretim yılında da 64 yıllık akademik birikimimiz ile, araştırma altyapılarına ve eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla, zengin sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif imkanlarla, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermeye, onları hayata ve iş dünyasına hazırlamaya hazırız.”

“Başarıyı ödüllendirmek hepimizin görevi”

YKS puanlarına göre, Eşit Ağırlık puan türünden ilk 5000’den 4 öğrenci, Sözel puan türünden de ilk 1000’den 4 öğrencinin Anadolu Üniversitesini tercih ettiğinin altını çizen Rektör Erdal, “Birçok programımızda taban puanlarımız yükseldi. Bu başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum. Yine Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Devlet Konservatuarımızdaki programlara, binlerce başvuru arasından özenle seçilen yetenekli öğrencilerimizi kaydettik. Başarının her zaman yanındayız sloganıyla, Eğitimi Destekleme Vakfı burslarımızı kazanan bu başarılı ve yetenekli gençlere, birazdan ödüllerini takdim edeceğiz. Bu yıl sanata destek bursları, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Grafik Sanatlar ve Seramik Bölümlerine yerleşen özel yetenekli gençlerimizi ve Eğitim Fakültemiz Resim İş öğretmenliğine yerleşen yetenekleri öğrencilerimizi de dahil ettik. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Akademisyenlerimiz Anadolu Üniversitesini üst sıralara taşıyor”

Rektör Erdal konuşmasının devamında, “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak akademisyenlerimizi de ödüllendirmeyi unutmadık elbette. İki yıldır gelenekselleştirdiğimiz Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı ödüllerini de birazdan takdim edeceğiz. Akademik Başarı ödülü alan öğretim elemanı sayısı, geçen yıla göre yüzde 47, akademik üstün başarı ödülü alan öğretim elemanı sayısı ise yüzde 58 arttı. Demek ki doğru yoldayız. Bu yıl, Bilimsel Araştırma Projesi başvuruları da katlanarak arttı. İnanıyorum ki, bu projeler de gelecek yıllarda yayın sayımızı hızla artıracak, Üniversitemizi sıralamalarda daha üst sıralara taşıyacaktır. Akademisyenlerimizin bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

“Daha yaşanabilir bir dünya için Anadolu Üniversitesi’nde yeni bir dönem başlıyor”

Gezegenin geleceğini korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, bu yıl sürdürülebilir kampüs temasına çok daha fazla odaklanılacağına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal kampüsteki atıkları azaltabilmek, israfı önlemek ve en önemlisi de öğrenciler ve personel arasında, insan ve doğaya ilişkin, bilinçli bir farkındalık oluşturmak amacıyla, pek çok yeniliğe imza atılacağının bilgisini verdi. Rektör Erdal sözlerine şu şekilde son verdi: “Bu yıl başlattığımız uygulamalar ile Anadolu Üniversitesi, yıllık 2,6 milyondan fazla pet bardağın, 1,6 milyondan fazla yemek setinin, 25 binden fazla büyük boy çöp poşetinin ve tonlarca kâğıt ve plastik atığın doğaya bırakılmasının önüne geçmiş oldu. Aynı zamanda yemekhanelerimizde tek kullanımlık ürünlerin kullanımına son vererek, sıfır atık uygulamalarını da genişletiyoruz. Bir yandan da erişilebilir binalar ve dumansız alanlar çalışmalarımıza da hız veriyoruz. Bu uygulamalar, ancak siz değerli mesai arkadaşlarımın ve sevgili öğrencilerimizin yardımlarıyla sürdürülebilir hale gelebilir, bu konularda hepinizin desteğini bekliyorum.”

“Sadece çevreye saygılı bir yaşam tarzı benimsemek sürdürülebilirlikle eşanlamlı sayılmıyor”

2022-2023 Akademik Yılı Açılış töreninde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve iklim elçisi Melis Umay Yılmaz konuşmasında Anadolu Üniversitesinin bir öğrencisi hem de Avrupa Birliği-Türkiye İklim Elçileri topluluğunun bir parçası olarak şu sözleri dile getirdi:

“İklim Elçileri topluluğu gezegenimizin geleceğini esas alan, çevreci, toplumcu ve sürdürülebilir uygulamaları destekleyen bir Avrupa Birliği projesidir. Sürdürülebilirliğin; ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere farklı boyutları bulunuyor. Sosyal eşitlik, ekonomik kalkınma, refah gibi faktörleri denkleme katmak gerekiyor. Doğayla iç içe olan kampüsümüzde üniversitemizin sürdürülebilirliği bir prensip olarak benimsemesi ve bu yönde biz öğrencilerini sevindiren uygulamalarını görmekten de öğrenciler olarak çok mutluyuz. Geç olmadan çevre ve doğa için farkındalığımızın artması temenni ederek ve yeni akademik yılda tüm üniversitemize başarılar diliyorum.”

Açılış töreninde Başarı Bursları Ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreninde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğitim Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi başarı bursları ödül töreni de gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesini eğitim, bilim, kültür sanat spor alanlarında daha ileriye taşımak ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesine destekler sunmakta. Bu desteklerin en önemli kısmını da ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere sağlanan burslar oluşturmakta. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleriyle hayata geçirilen Eğitimini Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi başarı bursları üniversiteye giriş sınavında sözel, sayısal eşit ağırlık ve dil puan türlerinde YKS yerleştirme puanı sıralaması ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü, Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatlar ve Seramik Bölümleri tarafından yapılan özel yetenek sınavlarındaki başarısı sıralamasına dayalı ayrıca uluslararası öğrenciler başarılarından dolayı düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İlk derste “Dünden Bugüne Türk Akademisi” konuşuldu

Anadolu Üniversite, akademik yıl açılışlarının geleneksel unsuru olan “İlk Ders”, bu yıl İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli tarafından verildi. “Dünden Bugüne Türk Akademisi” başlığıyla verilen ilk derste, Prof. Dr. Mehmet İpşirli şunları ifade etti:

“‘Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir’ sözü gerçekten önemli bir gelenek. Böylece kişilerin başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe daha iyi sonuçlar elde edilir ve başarıların devamı sağlanır. Bugün Anadolu Üniversitesi açılış töreninde olduğu gibi Türk akademi tarihinde de bu konuda çok örnekler görebiliriz. 19’uncu yüzyıla kadar olan süreçte Türk akademi tarihinde geleneksel eğitim sistemi devam etmiş, 19’uncu yüzyıldan sonraki dönemden itibaren ise Avrupa tarzındaki eğitime geçiş yapılmıştır. Cumhuriyet Döneminde ise çok önemli atılımlar yapılmıştır. Dünden bugüne, Türk akademisinde her dönem bir çağdaşlaşma olmuş ve bu çağdaşlaşma ise salt kimliği koruyarak mümkün kılınmıştır. Eğitimde gösterilen bu gayretleri korumak ve geliştirmek ise devamlılığı sağlayarak ve değişim ile dönüşüme ayak uydurarak mümkün olacaktır.”

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine Anadolu Üniversitesi resmi Youtube kanalı youtube.com/anadoluuniv adresinden erişim sağlanabiliyor.