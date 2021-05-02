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ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

Yurt genelinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES) pandemi tedbirleriyle gerçekleşti.

ESKİŞEHİR 02.05.2021, 11:12
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ALES pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

Yurt genelinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES) pandemi tedbirleriyle gerçekleşti.

Eskişehir’de Anadolu ve Osmangazi üniversitelerindeki fakülte binalarında gerçekleştirilern sınav, saat 10.15’te başladı. Saat 10.00’da girişlerin kapandığı sınava giren adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındı.150 dakika sürecek olan sınava girişte adaylara el dezenfektanı, maske ve hijyenik mendil verildi.
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