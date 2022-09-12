AK Parti Tepebaşı Teşkilatı 222 öğrenciyle buluştu

AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı nedeniyle 222 öğrenci ile buluştu.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İlçe Yönetimi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş ve yönetimi ile birlikte 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim hayatına başlayacak 222 öğrenci ile bir araya gelerek, okul döneminde kullanmaları için kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketleri öğrencilere hediye etti.

Düzenledikleri etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Çizmelioğlu:

“Bir toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi eğitimdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok eğitim imkânları sunabilirsek yarınlarımız da bir o kadar güçlü ve müreffeh olacaktır. Bu anlamda devletimizin tüm eğitim kurumları düşünen, araştıran, analiz eden, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli ve manevi değerleri benimsemiş, sosyal, üretken ve bilgi ile iletişim çağının gerektirdiği özellikleri taşıyan insanı yetiştirme gayreti içerisindedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için de Devletimiz bütün imkânları seferber etmektedir. Bu vesile ile bir kez daha 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni eğitim-öğretim yılında bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum” dedi.