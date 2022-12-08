Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde vatandaşlara ilkyardım eğitimi

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Eskişehir İl Başkanı Fatma Nur Türe, farkındalık oluşturmak ve hayati bilgiler vermek için Kızılay ile paydaş olarak etkinlik hazırladıklarını söyledi. Standa gelenlerin, özellikle küçük çocuklarının boğazına kaçan maddelerin nasıl çıkarılacağını ve doğru kalp masajını merak ettiğini anlatan Türe, “Bu etkinliğimizin içerisinde küçük ilkyardım bilgileri var. 112 ekipleri ulaşana kadar olay yerinde ne yapmalıyız? Nasıl sakin kalmalıyız ve ekibi nasıl bilgilendirmeliyiz, konuları hakkında küçük bilgiler paylaşıyoruz. Kalbi duran bir hastaya ilk yardım müdahalesi olarak ne yapmalıyız, yabancı cisim aspirasyonunda, bir bebekte, çocukta veya yetişkinde nasıl müdahalede bulunmalıyız, diye burada bulunan maketlerimiz üzerinde gösteriyoruz. Gelen ziyaretçiler genelde bebeklerde yabancı cisim aspirasyonunu çok merak ediyorlar. Bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. İnsanlar panik oluyorlar. Sürekli bebeğinin yanında olan bir anneden bahsediyoruz burada. Bu durumda nasıl sakin kalabilirim, kısmını çok merak ediyor. O müdahaleyi gösteriyoruz” dedi.

“Bilinci kaybolan bir hastaya denk geldiysek bir ilkyardımcı olarak öncelikle nabız kontrolü yapmalıyız”

Kalp ve solunum durmasının çok hayati an olduğuna dikkat çeken Türe, “Hayati fonksiyonlarımızın yerine getirilebilmesi için bizim solunuma ve kalp atımına ihtiyacımız var. Eğer olay yerinde bayılan, bilinci kaybolan bir hastaya denk geldiysek bir ilkyardımcı olarak öncelikle nabız kontrolü yapmalıyız. Eğer nabzını alamıyorsak kalp masajına başlamalıyız. Bu da 30 kalp masajı, 2 suni solunum şeklide olmalı. 112 ekipleri gelene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Hangi dakikalarda durulmalı ve hangi dakikalarda nabız kontrol edilmeli kısmında da arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyorlar” diye konuştu.

Kurulan stantta paramedik sağlık çalışanlarından ilkyardım eğitimi alan Ahmet Yavuz, kalp masajı yapmayı öğrendi. Kalp masajı ve ilkyardımın hayati önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, “Aslında yapılan işlem kolay bir şey. Öğrenmek istiyoruz ama üşeniyor insan. Şimdi bu çok iyi oldu, öğrendim. Genç kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.