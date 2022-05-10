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517 projeye 24 milyon TL’lik rekor hibe

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na çerçevesinde Eskişehir’den projeye başvuruda bulunan 517 projeye 24 milyon liralık hibe desteği verildi.

ESKİŞEHİR 10.05.2022, 10:59
517 projeye 24 milyon TL’lik rekor hibe

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na çerçevesinde Eskişehir’den projeye başvuruda bulunan 517 projeye 24 milyon liralık hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na 2021-2022 dönemi proje başvuruları sonuçlandı. Eskişehir’den yapılan başvurularda rekor kırılarak toplamda 517 projeye 24 milyon 58 bin 596 lira 65 kuruş hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı. Projeler dâhilinde ise 538 kişiye istihdam sağlanacağı öğrenildi.

“24 milyon hibe desteğiyle 538 kişi istihdam edilecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, geçtiğimiz yılların üzerinde bir başvuru ve hibe miktarıyla karşılaştıklarını belirtti. Eskişehir genelindeki 517 projeye hibe desteğiyle üretimin artırılacağını belirten Gümüş, şunları söyledi:

“Kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlanmaktadır. Bu bağlamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Eskişehir’de 2006-2021 yılları arasında 14 etapta 434 proje uygulanmış ve toplam 74 milyon 979 bin TL hibe ödemesi yapılmıştı. Bu projelerle şimdiye kadar 2 bin 150 kişiye istihdam sağlanmıştır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine Ekipman alımları çerçevesinde 2021-2022 başvuru döneminde bir rekora imza atarak 877 başvuru aldık. Eskişehir’de yapılan değerlendirmede 798 proje uygun bulundu. Sonuç olarak Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine Ekipman alımlarına, 501 proje Bakanlığımız tarafından uygun bulunmuştur. 281 projemiz de yedek olarak değerlendirilecektir. Tüm yatırımcıların hibe sözleşmesini imzalayarak projelerini tamamlamaları halinde 13 milyon 613 bin 888 lira 94 kuruş hibe desteği sağlanacaktır. Örtü altı tesisi projeleri ile uygun bulunan 8 projeye 1milyon 316 bin 303 lira 23 kuruş hibe desteği daha sağlanacaktır. 2021-2022 dönemi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar’da ise uygun bulunan 8 proje ile 9 milyon 128 bin 404 lira 48 kuruş hibe desteği sağlanacaktır. Toplamda bu dönemde 517 projeye 24 milyon 58 bin 596 lira 65 kuruş hibe desteği ile 538 kişiye istihdam sağlanabilecektir. Uygulanacak projelerin şimdiden şehrimizin tarımsal üretimini arttırmada fayda sağlamasını ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.”

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