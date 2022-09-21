500 çocuğun katılımı ile eğlenceli ve sağlıklı etkinlikler düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çocuklar için düzenlediği Çocuklarla Hareketlilik Günü, yaklaşık 500 çocuğun katılımı ile eğlenceli ve sağlıklı etkinliklere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası’nı birbirinden keyifli ve sağlıklı etkinlikler ile kutluyor. Etkinliklerde birçok program düzenlenirken, kent sakinleri de hem eğlenceli hem de sağlıklı şekilde vakit geçiriyor. Çocuklar için gerçekleştirilen “Çocuklarla Hareketlilik Günü” etkinliği de 500 çocuğun katılımı ile düzenlendi. Çocuk zumba, Oralet’in Dünyası Kukla Show, animatörlerle kulüp şarkıları & dansın yanı sıra geleneksel oyunlar, yarışmalarda yumurta taşıma, halat çekme, çuval yarışı ile oyun parkuru, beden atölyesi, spor oyunları, şişme kaydırak, basket atma, halka atma, zıpzıp, atölye stantları ile çocuklar bolca hareket ederek sağlıklı ve eğlenceli aktivitelere katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, çok eğlendiklerini ifade etti.