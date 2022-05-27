3. Eskişehir Sağlık ve Bilişim Sempozyumu ESOGÜ’de düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğiyle düzenlenen 3. Eskişehir Sağlık ve Bilişim Sempozyumu, "Sağlık ve Evren Ötesi" ana teması ile gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Barış Günaydın katıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık sisteminde oluşturulan dijital altyapının, sağlık politikaları ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti. Sağlık sistemindeki dijital altyapının pandemi döneminde de büyük fayda sağladığını dile getiren Prof. Dr. Bilge, Türkiye’nin çok iyi bir sağlık sistemi olduğunu ifade etti.

ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı ise sağlık sektörünün özellikle son yıllarda dijitalleşme alanında kritik değişimler gösterdiğini kaydetti. Artık farklı disiplinlerdeki farklı sistemlerin veri üzerinden birbiriyle iletişime geçtiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, bu sayede faklı lokasyonları ve farklı varlıkları veri üzerinden izleyebilme avantajının elde edildiğini söyledi. Prof. Dr. Ahmet Yazıcı sağlık, tarım, endüstri, ulaşım, enerji gibi farklı sektörlerin yapay zekâ ile entegre bir şekilde ele alınarak ortak sistemlerin geliştirilmesi yolunda önemli çalışmalar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Açılışın ardından sempozyum, “Sağlıkta Dijital Dönüşüm: Strateji ve İş Birlikleri”, “Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Ötesi: Metaverse” ve “Sağlık Sektöründe Girişimcilik” başlıklı oturumlarla devam etti.