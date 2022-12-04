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150 bin liralık hırsızlığın şüphelisi tutuklandı
Eskişehir’de meydana gelen toplam 150 bin TL değerindeki evden hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.
ESKİŞEHİR 04.12.2022, 11:41
Eskişehir’de meydana gelen toplam 150 bin TL değerindeki evden hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 1 Kasım tarihinde Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen toplam 150 bin TL değerindeki evden hırsızlık olayına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.Ç.A. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.