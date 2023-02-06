Yurdagül, deprem bölgesi için kenetleniyoruz

MHP Erzurum İl Başkanlığı Deprem bölgesi için seferberlik başlattı. İl Başkanı Adem Yurdagül, "Depremden zarar gören vatandaşlarımız için kenetleniyoruz." dedi.

Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan, Kahramanmaraş / Pazarcık Merkezli 7.7 büyüklüğündeki ve bölgede bir çok ili etkileyen Deprem sonrasında tüm vatandaşlar Deprem bölgesi için seferber oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı Deprem Bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı. Kampanyayı Sosyal Medya hesaplarından duyuran, Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, şunları söyledi; "Deprem Bölgesi İçin Kenetleniyoruz. Biz millet olarak bir çok badireyi, birlik ve beraberliğimizle aşmış, üstesinden gelmeyi başarmış bir milletiz. Şimdi de kenetlenme zamanı. Depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Devletimiz Deprem bölgesinde vatandaşın yayında, biz de millet olarak Depremzede kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz.

Deprem bölgesine yardım göndermek isteyen hemşerilerimiz, İl Teşkilatımız tarafından oluşturulan afet masasına ve aşağıda yer alan iletişim numaralarına yardımlarını ulaştırabilirler. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz." Dedi.