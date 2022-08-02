Yoksul kadınların ekonomik rollerini oluşturma sürecine katkı sağlama projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Erzurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yoksul Kadınların Ekonomik Rollerini Oluşturma Sürecine Katkı Sağlamak konusundaki Erasmus Projesi çerçevesinde, 10 kişiden oluşan, kurum idareci ve çalışanları Hollanda’da incelemelerde bulunarak, hizmet modelleri hakkında bilgi aldılar.

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen programa ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, ASH İl Müdür Yardımcıları İsmet Erdal, Tamer Ekinci, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Şube Müdürü Cevat Çimen, İspir Sosyal Hizmetler Müdürü İlhan Bektaş, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe ve kadın hizmetleri biriminde çalışan personel katıldı. ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum çalışanlarının mesleki gelişmesi açısından gelişmesi adına bu gibi projelerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İlbaş, Yoksul Kadınların Ekonomik Rollerini Oluşturma Sürecine Katkı Sağlamak başlıklı 29 bin 240 EURO bütçeli AB Erasmus projesiyle kabul edilmesiyle kadın hizmetlerine yönelik uygulamaları inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

İlbaş şöyle devam etti: ‘’Erzurum ilinde yaşayan, kurumumuzun Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizden ve Aile Eğitim Programımızdan faydalanan, bilgileri kurumumuzda kayıtlı, dul veya aile bütünlüğü tehlikede olan 2000’in üzerinde yoksul kadın projemizin odak grubu olarak belirlenmiştir. Projemizin genel hedefi; Yaşam boyu öğrenmenin etkinliğinin ve kapasitesinin arttırılması, iktisadi yaşam bağlamında cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı nüfusa imkân eşitliğinin sağlanması olarak belirlenmiştir. Hollanda’nın iyi bir tarım ülkesi olması, ülkemizde yapı-inşaat harici kooperatiflerin tamamının tarım ve yan dallarıyla ilişkili olması, yoksul kadınların ekonomik rollerini kazanmada kooperatifçiliğin önemi proje ekibimizi Hollanda üzerinde karar vermeye yönlendirmiştir. Bu çerçevede ülkede iyi uygulama örneklerini analiz etme fırsatı bulduk. Aldığımız eğitimleri hedef kitlemizle paylaşacağız’. Projede emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.

Programda Hollanda’daki kadın hizmetlerine destek veren sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kurum temsilcileriyle bir araya gelinerek, hizmet modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Programda ayrıca atölye çalışmaları ve interaktif sunumlara ağırlık verildi.