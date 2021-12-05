banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, babası Kemal Bey’i anlattı

Yaşadığı yıllar Erzurum’un tarihine imza atmış isimlerden Kemal Hatunoğlu’nun hayatı kızı Ayşe Neslihan Hatunoğlu tarafından ‘Hatunoğlu Kemal Bey’ isimli kitapta kaleme alındı. Yazar Hatunoğlu, babasının ismini taşıyan kitabının tanıtımına Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) yönetimini ziyaret ederek başladı.

ERZURUM 05.12.2021, 16:58
Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, babası Kemal Bey’i anlattı

Yaşadığı yıllar Erzurum’un tarihine imza atmış isimlerden Kemal Hatunoğlu’nun hayatı kızı Ayşe Neslihan Hatunoğlu tarafından ‘Hatunoğlu Kemal Bey’ isimli kitapta kaleme alındı. Yazar Hatunoğlu, babasının ismini taşıyan kitabının tanıtımına Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) yönetimini ziyaret ederek başladı.

Kardeşleri ile birlikte ERMED’i ziyaret eden Hatunoğlu, denek yönetim kurulu başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyelerine kitabının ilk tanıtımını yaptı.

Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, Erzurum tarihinin bazı bilinmeyen yönlerine babasının ismini verdiği ilk kitabında ışık tutmaya çalıştığını söyledi. Babası Kemal Hatunoğlu’nun hayatının yanı sıra; o dönemin Erzurum’unu, insanlarını, sokaklarını, sporunu, taşıyla toprağıyla kaleme alan Hatunoğlu, kitabının sahifelerinde Erzurum’da yaşayan herkesin mutlaka kendini bulacağını savundu.

Bugüne kadar çeşitli dergi, gazete ve dijital ortamda kaleme aldığı yazıları ile bilinen yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, 5 yıl önce babası Kemal Hatunoğlu ve yaşadığı dönemin önemli hatıralarını kaleme almaya karar verdiğini söyledi. Babasının ismini verdiği kitabı kaleme almak için hazırlıklara başlayan yazar Hatunoğlu, araya giren pandemi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldığını ifade etti. Bir anda Covit19 tanısıyla hastanede tedavi altına alındıklarını belirten Hatunoğlu, iyileşme sürecinin ardından tekrar başladığı kitap çalışmasını bir yılda tamamladığını söyledi.

Hatunoğlu, kitabının ön sözünde babası için “Erzurum’da tanıyanları ona Kemal Ağabey, resmi olanları ise Kemal Bey derdi. Evde annesi Şefika Hanım ile ablası Remziye Hanım’ın Kemali; zarif ve naif eşi Nermin Hanım’ın Kemal Bey’iydi. Sülalesinde büyük küçük herkesin tartışmasız otoritesini kabul ettiği sevgili Kemal Hatunoğlu, gördüğü bunca saygıya gerçekten layık, vakarlı, azametli bir Dadaş’tı. O bir ömre kaç ömür sığmıştı. Mücadeleler içinde geçen hayatında Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın sarsıntılarını, büyük dedesinden kundaktaki bebek torunlara kadar onlarca şehit vermiş ecdadının evladı olarak savaşların kötü yüzünü bire bir yaşadı.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca kitabın son arka kapağında ise “Kemal Hatunoğlu, yaşadığı dönemde bir kente imzasını atmış insanlardan biridir. Güçlü soyadının altında ezilmemiş, Erzurum’un sosyal yaşamında her zaman aktif bir rol üstlenmiştir. İyi bir evlat, iyi bir baba, iyi bir eş, can bir dosttur. Doğru bildiği yoldan ayrılmamış, savaşın getirdiği acılarla dolu çocukluğunun üstesinden gelmiş, başını öne eğmemiştir.

Söz uçar, yazı kalır. Kızı Neslihan o anıların kanadından tuttu ve babasını anlattı. Sadece babasını değil, o denemin Erzurum’unu, insanlarıyla, sokaklarıyla, sporuyla, tarihiyle, taşıyla toprağıyla kendi aile tarihine de değinerek Erzurum’da yaşayan herkes mutlaka kitabın bir sayfasında kendini bulacak. Kimi zaman gülerek kimi zaman hüzünlenerek ama hep önlemle” satırlarına yer verdi.

Bu arada ERMED Başkanı Gamze İspirli’de yazar Hatunoğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Erzurum’un tarihteki yaşanmışlıklarını ve perde arkasında kalmış olan bazı gerçekleri kitabında gün yüzüne çıkardığı için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, ‘Hatunoğlu Kemal Bey’ kitabını imzalayarak başkan İspirli’ye takdim etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 15 26
4. Başakşehir 15 25
5. Fenerbahçe 14 24
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 13 17
14. Manisa FK 15 17
15. Denizlispor 13 15
16. Bursaspor 13 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 16 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7