Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, babası Kemal Bey’i anlattı

Yaşadığı yıllar Erzurum’un tarihine imza atmış isimlerden Kemal Hatunoğlu’nun hayatı kızı Ayşe Neslihan Hatunoğlu tarafından ‘Hatunoğlu Kemal Bey’ isimli kitapta kaleme alındı. Yazar Hatunoğlu, babasının ismini taşıyan kitabının tanıtımına Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) yönetimini ziyaret ederek başladı.

Kardeşleri ile birlikte ERMED’i ziyaret eden Hatunoğlu, denek yönetim kurulu başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyelerine kitabının ilk tanıtımını yaptı.

Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, Erzurum tarihinin bazı bilinmeyen yönlerine babasının ismini verdiği ilk kitabında ışık tutmaya çalıştığını söyledi. Babası Kemal Hatunoğlu’nun hayatının yanı sıra; o dönemin Erzurum’unu, insanlarını, sokaklarını, sporunu, taşıyla toprağıyla kaleme alan Hatunoğlu, kitabının sahifelerinde Erzurum’da yaşayan herkesin mutlaka kendini bulacağını savundu.

Bugüne kadar çeşitli dergi, gazete ve dijital ortamda kaleme aldığı yazıları ile bilinen yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, 5 yıl önce babası Kemal Hatunoğlu ve yaşadığı dönemin önemli hatıralarını kaleme almaya karar verdiğini söyledi. Babasının ismini verdiği kitabı kaleme almak için hazırlıklara başlayan yazar Hatunoğlu, araya giren pandemi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldığını ifade etti. Bir anda Covit19 tanısıyla hastanede tedavi altına alındıklarını belirten Hatunoğlu, iyileşme sürecinin ardından tekrar başladığı kitap çalışmasını bir yılda tamamladığını söyledi.

Hatunoğlu, kitabının ön sözünde babası için “Erzurum’da tanıyanları ona Kemal Ağabey, resmi olanları ise Kemal Bey derdi. Evde annesi Şefika Hanım ile ablası Remziye Hanım’ın Kemali; zarif ve naif eşi Nermin Hanım’ın Kemal Bey’iydi. Sülalesinde büyük küçük herkesin tartışmasız otoritesini kabul ettiği sevgili Kemal Hatunoğlu, gördüğü bunca saygıya gerçekten layık, vakarlı, azametli bir Dadaş’tı. O bir ömre kaç ömür sığmıştı. Mücadeleler içinde geçen hayatında Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın sarsıntılarını, büyük dedesinden kundaktaki bebek torunlara kadar onlarca şehit vermiş ecdadının evladı olarak savaşların kötü yüzünü bire bir yaşadı.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca kitabın son arka kapağında ise “Kemal Hatunoğlu, yaşadığı dönemde bir kente imzasını atmış insanlardan biridir. Güçlü soyadının altında ezilmemiş, Erzurum’un sosyal yaşamında her zaman aktif bir rol üstlenmiştir. İyi bir evlat, iyi bir baba, iyi bir eş, can bir dosttur. Doğru bildiği yoldan ayrılmamış, savaşın getirdiği acılarla dolu çocukluğunun üstesinden gelmiş, başını öne eğmemiştir.

Söz uçar, yazı kalır. Kızı Neslihan o anıların kanadından tuttu ve babasını anlattı. Sadece babasını değil, o denemin Erzurum’unu, insanlarıyla, sokaklarıyla, sporuyla, tarihiyle, taşıyla toprağıyla kendi aile tarihine de değinerek Erzurum’da yaşayan herkes mutlaka kitabın bir sayfasında kendini bulacak. Kimi zaman gülerek kimi zaman hüzünlenerek ama hep önlemle” satırlarına yer verdi.

Bu arada ERMED Başkanı Gamze İspirli’de yazar Hatunoğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Erzurum’un tarihteki yaşanmışlıklarını ve perde arkasında kalmış olan bazı gerçekleri kitabında gün yüzüne çıkardığı için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Yazar Ayşe Neslihan Hatunoğlu, ‘Hatunoğlu Kemal Bey’ kitabını imzalayarak başkan İspirli’ye takdim etti.