Yakutiye’den hizmet seferberliği

Halı sahalar, Millet bahçeleri, Mesire alanları, Parklar, millet konakları, düğün salonları, spor salonları, taziye evleri, muhtarlık, WC’ler ve okuma salonlarıyla Yakutiye’nin tüm bölgelerine hizmet götüren Yakutiye Belediyesi, asfalt, karo, bordür dizim çalışmalarını da kış gelmeden bitirmeyi hedefliyor. Başkan Uçar; “Söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getiriyor, Yakutiyemizin bütün bölgelerinde başlattığımız hizmetleri aksatmadan yürütüyoruz” dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın göreve başladığı günden bu yana sürekli esnafın ve vatandaşların içinde olması vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirmesiyle büyük memnuniyet uyandırırken, yaz sezonu boyunca büyük çaplı hizmetleriyle göz dolduruyor.

Asfalta rekor kırdık.

Yakutiye Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında başlattığı hummalı çalışmalarla önemli bir rekora imza attı. Geçen üç yılda her yıl yüksek miktarda asfalt döken Yakutiye Belediyesi ekipleri çevre düzenleme ve peyzaj düzenleme çalışmalarında da büyük başarı gösterdi.

Yeni Parkı’larda hummalı çalışma var

Yeşil alan ve çocuk oyun alanlarında da başarılı işlere imza atan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, gerek kırsal mahallelerde gerekse kent merkezinde yaptığı çok sayıda halı saha ve oyun gurubunu gençlerin hizmetine sundu. Öte yandan alan yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde de rulo çim serimi işlemleri devam ediyor.

Millet Konakları’na tam not

Yakutiye ilçe merkezi ve köylerinde yapımı son aşamaya gelen millet konakları ile ilçe merkezinde birçok noktada hizmete sunulan içerisinde taziye evi, kütüphane ve okuma salonu olan “Kültür ve Taziye Evleri” estetik yapısı ve konumu ile vatandaşlardan tam not aldı.

Ulaşımı zor olan köyler için yeni yollar açıp, yayla yollarını genişlettiklerini de kaydeden Başkan Uçar, şehir merkezi ve diğer köylere de bu vesile ile ulaşım kolaylığı sağlandığını açıkladı. Yaptığı açıklamada ayrıca Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Müftülüğü ile beraber yaptığı tespitlerde okulların ve camilerin bahçe düzenlemeleri ve bina tadilatlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Uçar, esnaflardan gelen talepler doğrultusunda semt pazarlarında da bir takım tadilat ve yeniliklerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Sosyal ve Kültürel Hizmetlere Önem Verdik

Erzurum’un tarihi yüzünü oluşturan Yakutiye ilçesinde önemli tarihi ve turistik değerlerin gün yüzüne çıkarılması adına önemli etkinliklere imza attıklarına da değinen Başkan Mahmut Uçar, Ferhat’la Şirin’in mağarasına da ev sahipliği yapan Tarihi Kalor Tepe piknik alanında yaptıkları çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin önemli bir turizm merkezi haline getirildiğini, Umudum Rahvan At Yarış Tesislerinde düzenlenen organizasyonlarla binlerce yerli ve yabancı turistin Erzurum’a geldiğini söyledi.

Erzurum Ovası Şenlendi

Tarihinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapmış Erzurum Ovası’nın yeniden bu özelliğini yaşatmak amacıyla Güreş Festivali düzenlediklerini aktaran Uçar, yerli ve yabancı güreşçilerin katıldığı muhteşem bir organizasyonla hem ata sporunu yaşattıklarını hem de Erzurum Ovası’nın yeniden ihtişamlı günlerine döndürüldüğünü vurguladı.