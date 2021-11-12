Yakutiye’de sıfır atık dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık” Projesi kapsamında Yakutiye Belediyesi’nce ilçe merkezindeki vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri muhtelif noktalara “Mobil Atık Merkezi” konteynerlerinin yerleştirme işlemlerine başlandı.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre hedeflediklerinin altını çizen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bu hususta özellikle çocuklardan başlamak üzere halkta bu hususta bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Uçar, “Yaşadığımız çevreyi bizlere emanet edildiği şekilde, bizden sonrakilere daha yaşanabilir şekliyle bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.” dedi.

Yakutiye Belediyesi Ödüle Layık Görülmüştü

Yakutiye Belediyesi’nin Ar-Ge çalışmalarından biri olan “Asfalt üretiminde atık maddelerin Kullanımı” isimli projeyle Türkiye Belediyeler Birliği’nce düzenlenen Sıfır Atık Fikir ve Proje Yarışmasında “Atık Azaltımı ve Yeniden Kullanımı” alanında birincilik ödülüne layık görülerek geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yapılan törende ödül aldıklarını hatırlatan Başkan Uçar, 1. Sınıf Atık Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Doğu Anadolu’nun ilk 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi özelliği taşıyacak olan tesis 13 ayrı tür Atık Kabul edeceğini de hatırlatan Başkan Mahmut Uçar; “Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim ve farkındalık projelerinin hazırlıkları da yine tamamlanmak üzeredir. Gelişen teknolojiyle beraber konum bildirimi ve yapay zeka harmanlanarak vatandaşımızın Sıfır Atık Projesine katılımını artırmayı hedeflemekteyiz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini minimize etmek amacı ile “Yenilenebilir Enerji” alanında Ar-Ge ve Fizibilite çalışmaları devam etmektedir.” dedi.

Yakutiye Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe sınırları içerisinde vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri muhtelif noktalara, geceleri ışıklandırma sistemine sahip “Mobil Atık Merkezi” adı verilen Geri Dönüşüm Konteynerleri yerleştirdiklerine dikkat çeken Uçar, “Estetik bir tasarıma sahip olan, yedi bölmeli Konteynerlerimiz; Kağıt, Plastik, Cam, Metal, Bitkisel Yağ, Küçük Elektronik Eşya ve Pil atıkları için hazneler bulunduruyor. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.