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Vali Memiş’ten LÖSEV’e destek

Erzurum Valisi Okay Memiş, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Gülbeyaz Vural, LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Buse İrem Sağlam’ı makamında kabul etti.

ERZURUM 12.07.2021, 13:39
Vali Memiş’ten LÖSEV’e destek
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Erzurum Valisi Okay Memiş, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Gülbeyaz Vural, LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Buse İrem Sağlam’ı makamında kabul etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban bağışlarının Lösev’e yapılmasını ifade eden Vali Okay Memiş, “Yüce Rabbime kesilen kurbanın etleri değil, yapacağımız iyilikler ulaşacaktır. Maddi imkânsızlıklardan ötürü tedavi olamayan lösemili çocuklara yapacağımız bağışlar hem onlara rahat bir nefes aldıracak, hem de ailelerin yüzünü güldürecektir” dedi.
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