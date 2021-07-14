Vali Memiş’ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz Destanı’nı yazan her bir Türk yiğit evladı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır” dedi.

Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan milletimizin son olarak, beş yıl önce, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY ihanet güruhunun devletimize ve milletimize pervasızca saldırısına şahit olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, “15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Dün, İstiklal Mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne dahi yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını manevi değerlerimiz, devletimiz, milletimiz, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yâd etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli bir görevdir” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümünde tüm yurtta gerçekleştirilecek programların yerine getirilmesi; yapılacak olan tüm programlarda, 15 Temmuz sürecinin milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Vali Memiş daha sonra şunları kaydetti;

“Allah’a şükürler olsun ki 15 Temmuz da Yüce Türk Milleti bu menfur kalkışmayı boşa çıkararak, hain emeller peşinde koşanların bu kötü niyetlerini gözünü dahi kırpmadan, canını ortaya koyarak bertaraf etmiştir.

Ülkemiz karşıtı siyasal örgütlenmelere FETÖ, PKK gibi tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, bu alanlarda milli birlik ve toplumsal çoğulculuk anlayışı ile hareket etmektir. 15 Temmuz gecesi halkımız bu dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini göstererek; bu vatanın birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha tüm şer odaklarına haykırmış ve top yekûn bir fedakârlık ortaya koyarak gereken dersi vermiştir.

102 yıl önce İstiklal Mücadelemizin seyrini değiştiren Kuva-i Milliye ruhunu 15 Temmuz’da da yaşatan, iç ve dış düşmanların hain emellerine karşı direnen, bağımsızlığımızı ve demokratik haklarımızı canı pahasına muhafaza eden ve 15 Temmuz Destanı’nı yazan her bir Türk yiğit evladı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır. Bu hain ve menfur girişimi bertaraf ederek, Türkiye’nin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan, şanlı tarihimize bir kahramanlık sayfası daha katan, 251 Şehidimizİ rahmetle anıyor, 2500’e yakın gazimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum. Vatanına, bayrağına ve milletin iradesine genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden sahip çıkan ve o günlerde bu menfur olay karşısında heyecanını hiç kaybetmeden, Erzurum meydanlarını boş bırakmayan hemşerilerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna, Malazgirt’te, Çanakkale’de Sakarya’da ve Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bu toprakları canları pahasına ve her türlü fedakârlığı göstererek, bize vatan kılan Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, çok kıymetli gazi kardeşlerimize aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerken, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün vatanımıza olan sevgi ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.”