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Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden şaka gibi dava

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesine 2021 yılı YKS sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin, Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Erzurum merkez kampüsüne taşınması yönündeki talebi ve öğrencilerin Erzurum İdare Mahkemesinde iptal davası açılması haberi Oltu ilçesinde şaşkınlıkla karşılandı.

ERZURUM 28.01.2022, 16:06
Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden şaka gibi dava

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesine 2021 yılı YKS sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin, Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Erzurum merkez kampüsüne taşınması yönündeki talebi ve öğrencilerin Erzurum İdare Mahkemesinde iptal davası açılması haberi Oltu ilçesinde şaşkınlıkla karşılandı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesine yeni kayıt yaptıran bazı öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tercih kılavuzunda “Oltu” ibaresinin geçmediği, ilçedeki sosyal imkânların yetersiz olduğu, konaklama imkânın bulunmadığı, kiralık ev bulamadıkları gibi çeşitli iddiaları öne sürerek, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün 30.09.2021 tarihli ilanının iptali yönünde Erzurum İdare Mahkemesinde dava açtığı, Üniversite yönetimi tarafından bu iddialara karşı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla cevap verileceği belirtildi.

İddialara ilişkin konuşan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesinde Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesiyle birlikte faaliyet gösteren Oltu Yer Bilinmeleri Fakültesinin, 15 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılarak yerine aynı kararla Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulduğunu vurgulayarak, Uygulamalı Bilimler Fakültesinin merkez kampüsten Oltu ilçe kampüsüne taşınması iddialarının aksine, Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulduğu günden bu güne Oltu ilçesindeki yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Dekan Kaya: “Bölgesinde sosyal, kültürel ve sportif açıdan bir çok imkana sahip önemli bir kavşak ve avantajlı bir merkez konumundaki Oltu ilçesinde 120 dönümlük alana kurulan yerleşkemizde; teorik ve pratik eğitimin verilmesine olanak sağlayan 30 bin m2 kapalı alanın yanı sıra 50 adet lojman ve özel misafirhane, kapalı ve açık spor tesisleri, yemekhane, halı saha, tenis kortu, sinema salonu, dinlenme ve yeşil alanları ile biçimlenmiş çok sayıda sosyal donatı bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesinin iki fakültesini bünyesinde barındıran Oltu yerleşkesi bu durumuyla adeta butik bir üniversite kampüsü havasını yansıtmaktadır. Fakültemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine her türlü imkânımızla, gelişerek, güçlenerek, alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip aranan öğrenciler yetiştirme hedefiyle devam etmekteyiz. Oltulu tüm hemşerilerimiz başta olmak üzere, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşların desteği bizim için çok kıymetli, hedeflerimize ulaşmak noktasında motivasyonumuzu arttıran önemli etmenlerden biridir.” ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesinin Oltu ilçesinde yıllardır fakülte ve yüksekokul düzeyinde eğitim verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, söz konusu fakültelerin merkez kampüsten Oltu ilçesine taşınması iddiasının asılsız ve yersiz olduğunu söyledi.

Oltu yerleşkesindeki fakültelerden geçmiş yıllarda çok sayıda mezun verildiğini hatırlatan Rektör Çomaklı: “Birçok ilçede bulunmayan imkân ve hizmetler, Erzurum’un en gelişmiş ilçesi konumunda olan Oltu ilçemizde öğrencilerimize sunuluyor. Buradaki halkımız da öğrencilerin kıymetini bilerek onları bağrına basıp, sahip çıkıyor. Ancak son zamanlarda yaşanan, öğrencilerin Atatürk Üniversitesini dava etmesi olayı ise ilçe halkını ziyadesiyle üzmüştür. Yıllardır öğrencilerle iç içe yaşayan ilçe halkının, açılan bu dava ile kendilerinden uzaklaşmak isteyen öğrencilere biraz da olsa kırıldıklarını düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, ilçede özel öğrenci yurtların yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 449 yatak kapasiteli yurt imkânının mevcut olduğu, bunlara ek olarak 250 yatak kapasiteli özel bir yurt binasının da kurum tarafından kiralandığı ve bu hafta içinde tefrişatın tamamlanarak faaliyete geçeceği öğrenildi.

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