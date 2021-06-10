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U14’ler bölge birinciliği için koştu

U14 Yaş Bölge Şampiyonası Atletizm Yarışları yapıldı. 75 sporcu birinci olabilmek için yarıştı.

ERZURUM 10.06.2021, 15:21
U14’ler bölge birinciliği için koştu

U14 Yaş Bölge Şampiyonası Atletizm Yarışları yapıldı. 75 sporcu birinci olabilmek için yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Turkcell’in sponsorluğunda düzenlenen U14 Bölgesel Yarışları Erzurum’da yapıldı. Ev sahibi Erzurum’un yanı sıra Ağrı, Van, Kars, Muş ve Hakkari’nin katılımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tartan Pistte yapılan atletizm bölge şampiyonasına 75 sporcu katıldı.

Nefes kesen yarışlara sahne olan puanlı atletizm yarışlarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan da izledi.

Altı ilin katılımı ile gerçekleşen bölgesel şampiyonada sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Taşkesenligil, madalya kazanan atletleri kutladı.
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