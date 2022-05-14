TYB Erzurum Şubesi Erzurumlu 20 şair ve yazar ile fuarda

Erzurum’da devam eden Doğu Anadolu Kitap Fuarında yüzlerce yazar ve şair kitaplarını imzalamaya, söyleşilere devam ediyor.

Fuarda stant açan tek STK olan TYB Erzurum Şubesi üyelerini kitap okurları ile buluşturuyor.

20 şair ve yazar TYB Erzurum Şubesi’nin standında kitaplarını imzalıyor ve okuyucuları ile buluşuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Şube Başkanı M. Hanefi İspirli şunları söyledi;

"Salgın sürecinde okur sadece sanal dünyadan kitapla buluştu. Büyükşehir Belediyesi bu sürecin sona ermesi ile birlikte bu fuarı düzenleyerek büyük bir boşluğu doldurdu. Bizde Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak üye arkadaşlarımızı bu fuarda okurları ile buluşturmak için stant açtık.

Mayıs Ayının 22’sine kadar her gün iki veya üç arkadaşımız kitaplarını imzalayacak. Ayrıca 21 Mayıs günü bir süre önce kaybettiğimiz Ali Kurt ve Reşat coşkun anısına bir şiir dinletisi planladık.

Bu fuarın düzenlenmesinde büyük emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere Kültür Daire Başkanı Ergün Engin’e ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.