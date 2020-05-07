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Türkiye’nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara’da buluştu

ATA YURTTAN ANA YURDA, KİLOMETRELERCE UZAK DİYARLARDA YAPTIĞI İLMİ ÇALIŞMALARLA, BİLİM DÜNYASINA, TÜRK TARİHİ KONUSUNDA, ÇAĞLARA IŞIK TUTAN, PROF. DR. ALPASLAN CEYLAN’IN BİLİM KURULU BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI, 2.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 6 MAYIS 2020 TARİHİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ- DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİNDE TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE BAŞLADI.

Türkiye’nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara’da buluştu

ATA YURTTAN ANA YURDA, KİLOMETRELERCE UZAK DİYARLARDA YAPTIĞI İLMİ ÇALIŞMALARLA, BİLİM DÜNYASINA, TÜRK TARİHİ KONUSUNDA, ÇAĞLARA IŞIK TUTAN, PROF. DR. ALPASLAN CEYLAN’IN BİLİM KURULU BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI, 2.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 6 MAYIS 2020 TARİHİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ- DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİNDE TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE BAŞLADI.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:08
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Türkiye’nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara’da buluştu

Ata yurttan ana yurda, kilometrelerce uzak diyarlarda yaptığı ilmi çalışmalarla, bilim dünyasına, Türk tarihi konusunda, çağlara ışık tutan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın bilim kurulu başkanlığını yaptığı, 2. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi 6 Mayıs 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde telekonferans yöntemiyle başladı.

25 oturumun olduğu ve 85 katılımcının katıldığı telekonferansa, Ankara Üniversitesi DTCF’nden değerli bilim adamları başta olmak üzere, TTK, TİKA ve çeşitli kurumlardan değerli bilim insanları ve yöneticiler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan bilim kurulu başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, şunları ifade etti: “Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, en iyi yapabildiğimiz iş olan bilim üretmeye çalışmaktayız. Doktorlarımızın canlarını hiçe sayarak insanlarımızı yaşatma çabalarını ayakta alkışlıyoruz. Hekimlerimizi ve sağlık personelimizi sadece biz değil, dünya alkışlıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve kabinedeki diğer bakanlarımızın dirayetli çabaları sayesinde korona virüsünü en az hasarla atlatmanın eşiğindeyiz. Elbette siz değerli bilim insanlarımızı Ankara’da misafir etmek, birlikte bilgi paylaşımı yapmak isterdik. Malum şartlardan dolayı bunu gerçekleştiremedik. Salgın şartlarının zorluğuna rağmen, telekonferans yoluyla bile olsa, böyle bir sempozyumun yapılmasından dolayı son derece mutluluk duymaktayım. Ziya Paşa’nın dediği gibi; ’Tarih en büyük siyaset öğretmenidir. Hiç kimse tarihin önünde diz çöküp öğrenmekten geri duramaz.’ Biz de bu sonsuz tarih öğrenme aşkı ile katılımcıların sunacakları bildirileri çok önemsiyoruz. Şu an tarih, bir olaya tanıklık etmektedir. Siz değerli bilim insanlarının emek vererek hazırlamış olduğu bir birinden güzel bildiriler tarihi bilimine zenginlikler katacaktır. Hiç şüphesiz sunacağınız bildiriler, tartışılacak ve bilim süzgecinden geçirildikten sonra bilim dünyasına sunulacaktır."

Konuşmasının ardından Ceylan katılımcılara teşekkür etti.

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