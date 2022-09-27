Türkiye birincisi Erzurum’dan

Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum Şube Başkanı İsmail Gülli, Türkiye birincisi din görevlisini unutmadı.

Yıldız Camii Görevlisi Burhan Bozkurt’a plaket takdim eden Başkan Gülli şunları söyledi. “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl düzenlenen Din Görevlileri arası Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasının bu yıl ki Türkiye Finali Muş İli Semih Muhlise Çağlayan Camiinde yapıldı. Çeşitli illerden bir çok din görevlisinin katıldığı yarışmada Palandöken İlçesi Yıldız Camii görevlisi Burhan Bozkurt Türkiye birincisi oldu. Hocamıza bize yaşattığı bu gururdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz daha nice başarılar nasip etsin” dedi.