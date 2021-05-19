Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Taşkesenligil, “Heyecanımız doruk noktasında” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Korona virüs (Covid-19) Pandemisi nedeniyle bu yıl ayrı bir formatta kutlanacak. Havuzbaşı Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayacak olan kutlamalarda etkinlik yapılmayacak. Sadece konvoy eşliğinde şehir turu atılacak ve Şehitlik Ziyareti gerçekleştirilecek. Akşam da saat 19:19’da Kazım Karabekir Stadı’nda İstiklal Marşı okunacak ve atlama kulelerinde meşale yakılacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Korona virüs pandemisinin gölgesinde 19 Mayısı kutlayacaklarını belirtti.

Taşkesenligil, “Her şeye rağmen heyecanımız doruk noktasında. Bundan 102 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşının meşalesini ateşleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. 19 Mayıs Gününü de Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında tüm Kahraman ecdadımızla büyük rol oynayan Gençliğe armağan etmiştir. Bu bayram vatan, bayrak, ezan ve millet sevgisinin tavan yaptığı bir gündür. Dünyadaki birçok ülkenin tarihinde bağımsızlık çabaları olduğunu ancak, milletimizin verdiği istiklal mücadelesinin, yöntem ve sonuçları bakımından, eşi benzeri bulunmamaktadır. Savaşın ardından yeniden bir ülke kuruldu, ekonomisiyle, sosyal yapılanmasıyla, çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet ortaya çıktı. Kurucularımız, bunu hep birlikte başarırken, bugün bizlere onların yolunda takip etmek düşüyor. Gençlerimiz, şunu çok iyi bilmelidir ki, sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek sorun yoktur” dedi.