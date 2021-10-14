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Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Akşar Mahallesinde yapımı devam eden hayvan pazarı çalışmalarında sona gelindi.

ERZURUM 14.10.2021, 13:30
Şenkaya modern hayvan pazarına kavuşuyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Akşar Mahallesinde yapımı devam eden hayvan pazarı çalışmalarında sona gelindi.

Sona gelinen hayvan pazarında fiber optik hat çalışması, elektrik altyapısı ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Hayvan pazarı bittiğinde mahalle ve ilçe halkı satılığa çıkarttıkları hayvanlarını internet üzerinden Türkiye’nin her yerinde satışa çıkartabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “ Akşar Mahallemizin canlı hayvan pazarının alt ve üst yapı çalışmalarında sona gelmiş durumdayız. Sırada canlı kantar tesisi kurmak var. Üreticimizin çiftçimizin her daim yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere emeği geçen kıymetli personellerimize çok teşekkür ederiz. İlçemize, çiftçimize hayırlı olsun” dedi.

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