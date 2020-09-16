Şenkaya Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini yeniliyor

Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri yenileniyor.

Şenkaya ilçesi Timurkışla mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki Cevdet Leylek ve Şenkaya ilçe merkezi yukarı mahallede yalnız yaşayan 54 yaşındaki Cahide Demir yeni evlerine kavuşuyorlar.

Şenkaya Kaymakamlığı SDY vakfı tarafından evleri yenilenen vatandaşların inşaatlarını inceleyen Şenkaya Kaymakamı Çağlan Tekin, “İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini bir an önce yaparak yeni evlerine kavuşturmak için mesai kavramı gözetmeden çalışmalara hızla devam ediyoruz. Soğuk havalar gelmeden vatandaşlarımızı bir an önce sıcak yuvalarına kavuşsunlar istiyoruz” dedi.