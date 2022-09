Şenkaya Belediyesi’nden annelere moral yemeği

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, ilçe merkezindeki mahallelerde yaşayan yaşlı annelere “İyi ki Varsınız, İyi ki Bizimlesiniz, “Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu” etkinliğinde ile bir araya getirerek unutamayacakları anlar yaşattı.

Şirankes Orman Cafe’de düzenlenen ikram yemeğine İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Kurum Müdürleri, halle muhtarları ile ilçede ikamet eden yaşlı anneler katıldı.

“Annelerimiz, gölgesinde hayat bulduğumuz çınarlarımız”

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, yemek sırasında bütün masaları ziyaret ederek yaşlı annelerle sohbet ederek onların gönüllerini aldı, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Bütün annelerin ellerini öperek sıcak bir karşılama yaparken, Anneler ise Aşık Erdal Alyakut’un türküleri eşliğinde yemeklerini yiyerek mutlu bir gün geçirdikleri için Başkan Bedir’e teşekkür ettiler.

Başkan Bedir, bundan böyle ilçedeki yaşlı anne ve babalar ile sık sık bir araya geleceklerini ifade ederek, “Türk toplumu duygusaldır. Her zaman örf, adet ve geleneklerine kıymet verir. Bizler de öyle yetiştik. Atalarımız her zaman büyüklerine saygı duymayı öğretti. Annelerimiz, gölgesinde hayat bulduğumuz çınarlarımız. Dolayısıyla bizlere çok büyük emekleri olan sizlerin, annelerimizin yanında olmak gerçekten bizlere onur veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Peygamber efendimizin bir hadisinde ‘büyüklerini saymayan bizden değildir’ demiştir. Değerli büyük Şenkaya ailesine tüm arkadaşlarımla beraber hizmet etmeye gayret ediyorsak, bu sorumluluk anlayışını bize sizler aşıladınız. Topluma hizmetin önemli olduğunu bize sizler öğrettiniz. Yaşlılık yüce Allah’ın kuralı. Önemli olan yaşlılığı layıkı ile ve saygın bir şekilde sevgi saygı ve hoşgörü içinde geçirebilmektir. Hepinizin hayat tecrübeleri var. Muhtarlarımızın ve çalışanlarımızın emekleri ile böyle bir moral buluşması düzenledik. Birlikte yemek yedik, türkü söyledik. Sizlerin manevi dualarına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Her zaman sizlere ulaşmak, beraber olmak, sorunlarınız varsa sorunları çözebilmek, elinizi öperek dualarınızı almak bizim için önemli. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, Allah hepinize sağlıklı ömürler versin” dedi.