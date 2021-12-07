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Sekmen, tecrübelerini gençlerle paylaştı

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği, Genç Erzurum tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım’ programına konuk olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önemli tavsiyelerde bulundu.

ERZURUM 07.12.2021, 14:42
Sekmen, tecrübelerini gençlerle paylaştı

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği, Genç Erzurum tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşım’ programına konuk olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önemli tavsiyelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Müceldili Konağında düzenlenen programın açılışını yapan Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Erzurum Genç Başkanı Yasin Acar, amaçlarının; iş hayatına yeni atılacak veya atılmış olan gençlerin ufuklarını genişlenmelerine ve iş gücü birliği yaparak geniş yelpazelere yelken açıp ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Başkan Acar, 2002 yılında kurulan Genç Müstakil Sanayici İşadamları Derneği’nin bugün Türkiye’de 56, Yurtdışında ise 32 temsilciliği bulunduğunu hatırlatarak, ülke ekonomisine sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayreti ile ülke gençleri için ticari faaliyet gösterdiklerini belirtti. Genç Müstakil Sanayici İşadamları Derneği olarak işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıktıklarını, toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Daha sonra ise bilgi, birikim ve tecrübelerini gençlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, gençlere gerek iş hayatı, gerekse sosyal hayatta nasıl bir yol izleyebilecekleri üzerinde durdu. Başkan Sekmen, gençlerle girişimcilik, sosyal ve ticari konularda bilgi paylaşımı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Genç Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Yasin Acar ve ekibine böyle bir organizasyonda bulundukları için teşekkür ederek gençlere şu şöyle seslendi:

“Okurken bir tecrübe deneyim kazanın, kendinizi mesleki alanda yetiştirin. Yoksa olduğunuz yerde kalırsınız. Okurken o süreyi değerlendirin gidip çalışın öğrenin. Boş zamanınızı değerlendirin, ayrıca en az bir dil öğrenin. Yerli ve milli kalkınma diyoruz; onun için çalışıp üretmeliyiz. Ufkunuzu açın üniversite imtihanından itibaren deneyiminizi, tecrübenizi geliştirin. Sakin hayattan bıkmayın. Hele hele boş ver demeyeceksiniz. Yaptığınız her işi severek, gönülden yapın. İş olsun diye bir şey yapmayın. Yaptığınız işi neticelendirin. Gençlerimizin en büyük sıkıntısı mesuliyet. Önce anne babaya karşı mesuliyetlerini yerine getirmediler. Çünkü ne sıkıntılara yokluklarla zorluklarla sizi yetiştirdi, ne zahmetlere katlandılar. Evlenirken de annenin babanın fikrini almalı. Anamla babamla mı yaşayacak demeyin. Her şartta hal hatıralarını sormak lazım. 70 yaşında anne geliyor 40 yaşındaki oğluna iş istiyor. Bakın oğlunun kendi değil, o yaşında anne yine oğluna kızına iş istiyor. Sakin anne babanıza danışmadan istişare etmeden bir is yapmayın.”

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