Şehitler için ‘vefa bahçesi’ kuruldu

Kuruluşundan itibaren sıra dışı projelere imza atan ERSANDER, yine farkındalık oluşturdu ve terör şehitleri için "vefa bahçesi" oluşturdu.

Düzenlenen etkinlikte Yıldızkent’teki Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi’nin bahçesine 165 Erzurumlu şehit için birer fidan dikildi . Ağaçlara hem şehidin ve hem de sorumlu öğrencinin künyelerinin asılacağını belirten ERSANDER Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, ülkenin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği adına hayatlarını veren şehitler için bir vefa bahçesi oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) Başkanı olan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Gergit’i ziyarete gittiklerinde okul bahçesinin ağaçsız halini gördüklerini belirten Doğan Hattaoğlu, yapılan sohbet sırasında okul bahçesinde bir şehitler fidanlığı oluşturma fikrinin gündeme geldiğini hatırlattı.

Hazırlanan projenin Palandöken Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de bildirilerek onay alındığını ifade eden Hattatoğlu, vefa bahçesi ile ilgili şunları söyledi:

"-Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi ile bir protokol imzaladık. Erzurum Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı arkadaşımız Recep Akgül’den bir liste aldık. Bahçe çok büyük değil. Sadece 165 fidan dikilebilecek kadar yer var. Yönetim olarak Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay beyi ziyaret ettik, projemizi anlattık ve fidan talebinde bulunduk. Okul Müdürü arkadaşımız Ümit Gergit hocamızdan da fidanları zimmetleyeceğimiz öğrencileri tespit etmesini istedik. ‘O Şehit, Biz Şahit’ diyerek yola çıktık."

Hem Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü ve hem de ERSANDER Başkan’ı olarak bir farklı çalışmayı daha hayata geçirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ümit Gergit de şöyle konuştu:

" Şehrimizin en yeni okullarından birisi olan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi’nin bahçesine her bir şehit için bir fidan diktik ve bu fidanları bir öğrencimize zimmetledik. Ağaçlara birer künye asacağız. Künyelerden birisi şehidimize ait olacak, diğer künyede de sorumlu öğrencinin ismi yazılacak. Öğrenci, tıpkı bayrak yarışında olduğu gibi, mezuniyet sonrasında ağacı bir başka öğrenciye teslim edecek. Ağacın bakımından da sorumlu tutulacak olan öğrencilerin sayısı yıllar içinde artacak, dolayısıyla ağacın dallarından sarkacak künyeler da çoğalacak. İleriki yıllarda bugün birer küçük fidan dikerek oluşturduğumuz vefa bahçesi, belki çok sayıda insanın gezip görmeye geleceği bir İrfan bahçesi halini akacak."