banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu

Şehit Anneleri ETÜ’de bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanlığı iş birliğiyle şehit annelerine yönelik program düzenlendi.

ERZURUM 16.05.2022, 09:43
Şehit Anneleri ETÜ’de bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanlığı iş birliğiyle şehit annelerine yönelik program düzenlendi.

ETÜ Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Vatanını ve milletini canı pahasına koruyan ve bu uğurda şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızın aziz hatıralarını anmak ve onları yetiştiren annelerle bir araya gelmek amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Kadın Başkanı Zeynep Polat; “Anne demek bizim için kültürümüz ve inanç yapımızda dünyadaki en kıymetli varlık demektir. Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren sevgi dolu yüzü, muazzam merhameti ve eşsiz şefkatiyle karşılaştığımız annelerin bu anlamlı günlerde bir kez daha hatırlanması ve toplumumuzdaki vazgeçilmez önemi üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Bilinmelidir ki kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip kişisel bütünlük içerisinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretle mümkün olacaktır. Bugün vatanımızın selameti için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın anneleriyle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Onların asla yalnız olmadığını, her daim onların yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz aziz şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin her birini ayrı ayrı minnet şükran, saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Zeynep Polat’ın ardından kürsüye gelen Rektör Çakmak ise; “İnsanoğlu kendisine takdir edilen ömrü yaşar. Belki 10 yıl, belki 30 yıl belki 70 yıl. Ne kadar yaşarsak yaşayalım her canlı gibi ölüm bizim için de kaçınılmaz. Sonunda ölüm olan bir hayatı şerefli bir şekilde yaşayarak, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaşan şehitlere ne mutlu. Onların muhterem annelerini ve yakınlarını burada misafir etmek bizim için büyük bir şeref. Rabbimizin “Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, bilakis onlar diridirler; fakat siz bilmezsiniz” buyruğundan onların hiçbir varlığa nasip olmayan bir nimetle ödüllendirildiklerini anlıyoruz. Vatanı için canını seve seve feda eden şehitlerimize layık olabilmek temennisiyle bu toplantının düzenlemesinde emeği geçen başta Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanımız Zeynep Hanım ve üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor; güçlü kalpleriyle, sağlam duruşlarıyla hayatın her alanında olan, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve merhametin timsali olan başta şehit annelerimiz olmak üzere- tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Program müzik dinletisi eşliğinde yemek yenilmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
18°
açık